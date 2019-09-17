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  4. Футболисты «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом»

Футболисты «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом»

, 22:11 118

Матч первого тура Лиги чемпионов завершился со счетом 1:1.

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Фото, видео: ТАСС/Anthony BIBARD, Instagram @justsportsmoment

Тема:
Лига чемпионов УЕФА 11

Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с французским «Лионом» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы G в одноименном французском городе завершилась со счетом 1:1.

Среди сине-бело-голубых на 41-й минуте отличился Сердар Азмун, у «Лиона» гол с пенальти забил Мемфис Депай (50-я минута).

«Зенит» во втором туре 2 октября примет португальскую «Бенфику», а «Лион» в этот же день в гостях встретится с немецким «Лейпцигом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что финал Лиги чемпионов УЕФА в 2021 году пройдет в Петербурге.

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