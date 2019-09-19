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  4. Камера наблюдения сняла последние минуты жизни раненного коллегой полицейского

Камера наблюдения сняла последние минуты жизни раненного коллегой полицейского

, 5:46 Эфирная новость 86

Правоохранители пытались задержать своего коллегу, подозреваемого в получении взятки, но тот, по версии следствия, открыл по ним огонь.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Московские врачи борются за жизнь полицейского, которого ранили при стрельбе в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».

Состояние Алексея Лимонова, по данным медиков, стабильно тяжелое.

Его коллега от полученных ранений погиб на месте. Инцидент произошел накануне вечером. Правоохранители пытались задержать своего коллегу, подозреваемого в получении взятки. Но тот оказал сопротивление, и открыл огонь.

Вот кадры, на которых раненый полицейский пытается убежать от стрелка. Последние минуты жизни подполковника Максима Веялко запечатлела камера наблюдения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, планирующих и проводивших оперативные розыскные мероприятия в отношении подозреваемого. Материалы будут переданы в следственные органы», — сказал сотрудник пресс-центра МВД России Андрей Сонин

По данным правоохранителей, полицейский, который открыл стрельбу, подозревался в получении взятки в две тысячи рублей. При подтверждении этой информации, полицейскому грозило бы наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или лишения свободы на срок до года. Теперь задержанный может получить пожизненный срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что полицейского, раненного в ходе перестрелки в Москве, прооперировали.

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