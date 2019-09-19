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  4. «В дрожь бросает от такого!» Света Светикова «напророчила» песней рождение сына

«В дрожь бросает от такого!» Света Светикова «напророчила» песней рождение сына

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Светлана Светикова рассказала о том, что предсказала собственную беременность через песню.

Фото: Instagram @svetikova_music

Звезда отечественной эстрады и участница проекта «Фабрика звезд» Светлана Светикова рассказала подписчикам в Instagram о сверхъестественном событии в ее жизни. По словам артистки, она заранее узнала о том, что скоро забеременеет. Своим предчувствием певица поделилась с супругом — фигуристом Алексеем Полищуком. Исполнительница, как натура творческая, сделала «заявление» о скором пополнении в семье через песню.

«Однажды, я рассказала о своем предчувствии моему мужу. Рассказала песней. Через три месяца узнала, что беременна. Слова в этой песне, стали для меня абсолютным отражением моих чувств. Даже в дрожь бросает от такого мистического совпадения. Я очень благодарна своему сыну за мою первую песню», — поделилась знаменитость.

Речь, очевидно, идет о песне Светланы Светиковой «Предчувствие». Несколько строк из музыкальной композиции действительно заставляют поверить — певица заранее знала о будущей беременности: «Ты здесь, я чувствую, ты здесь»; «слышу чей-то зов»; «я чувствую тебя».

Поклонники Светланы Светиковой так же, как и сама певица, были необычайно удивлены мистическому предчувствию любимицы и ее мощной женской интуиции.

«Удивительное совпадение!» — написал фолловер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Светикова высказалась о смерти Децла и Началовой.

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