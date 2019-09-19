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Актриса, депутат, телеведущая! Несравненная Анастасия Мельникова отмечает юбилей

, 8:26 Эфирная новость 23

19 сентября отмечает свой день рождения Анастасия Мельникова, известная не только своими ролями в сериалах и театральных постановках, но и работой на благо Петербурга и его жителей.

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Фото, видео: ТАСС/ Терещенко Михаил, 5-tv.ru

Актриса театра и кино, известная телеведущая, успешный политик, — юбилей отмечает заслуженная артистка России — Анастасия Мельникова.

Всенародно любимая героиня фильма «Улицы разбитых фонарей» — это настоящий борец с несправедливостью и на экране, и в жизни.

С душой нараспашку. Идеальная хозяйка и образцово-показательный депутат.

Мельникова в петербургском парламенте самое узнаваемое лицо. И ведь многие идут на прием в надежде на то, что, как и на экране, она распутает любую драму и призовет каждого злодея к ответу.

В гости к имениннице в ее приемную отправился Ян Воскресенский и не сразу понял, где оказался, неужели на даче?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Меньшов отметил 80-летний юбилей.

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