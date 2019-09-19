  1. Пятый канал
  4. Самый большой лайнер в мире приземлился в Петербурге

Самый большой лайнер в мире приземлился в Петербурге

, 10:36 Эфирная новость 92

Airbus A350, принадлежащий одной из китайских авиакомпаний, совершил рейс из города Чэнду.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

В Петербурге, в аэропорту «Пулково» впервые совершил посадку один из самых больших пассажирских самолетов в мире — Airbus A350. Принадлежит он одной из китайских авиакомпаний, и совершил рейс из города Чэнду.

Airbus A350 — это самый высокотехнологичный лайнер на планете. Он способен принять на борт более 300 пассажиров, и пролететь без посадки 18 тысяч километров.

Возможность принимать лайнеры такого класса подтверждает высокий международный уровень главной воздушной гавани Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский самолет МС-21 совершил первый международный рейс. 16 сентября среднемагистральный лайнер прибыл из Жуковского в Стамбул для участия в фестивале «Технофест». 

Читайте также

+8° Днём +10°
Ночью +4°
64.43
0.31 71.24
0.64
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

11:37
Из-за шторма в Самарской области повалены деревья и затоплены дороги
11:18
Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины
11:08
Видео: В ДТП под Мурманском с участием трех автомобилей пострадали восемь человек
10:58
Алек Болдуин станет отцом в шестой раз — фото
10:45
В России предложили изменить правила прижизненного донорства
10:36
Самый большой лайнер в мире приземлился в Петербурге

Сейчас читают

Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!
Пасынок Джигарханяна назвал Цымбалюк-Романовскую «случайным человеком»
«Ненастоящее лицо!» Дочь Бони заявила, что мама «некрасивая» без макияжа

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев