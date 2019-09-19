Самый большой лайнер в мире приземлился в Петербурге

В Петербурге, в аэропорту «Пулково» впервые совершил посадку один из самых больших пассажирских самолетов в мире — Airbus A350. Принадлежит он одной из китайских авиакомпаний, и совершил рейс из города Чэнду.

Airbus A350 — это самый высокотехнологичный лайнер на планете. Он способен принять на борт более 300 пассажиров, и пролететь без посадки 18 тысяч километров.

Возможность принимать лайнеры такого класса подтверждает высокий международный уровень главной воздушной гавани Петербурга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский самолет МС-21 совершил первый международный рейс. 16 сентября среднемагистральный лайнер прибыл из Жуковского в Стамбул для участия в фестивале «Технофест».