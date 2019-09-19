Сообщение об обысках у основательницы РЕН ТВ оказалось фейком

Журналист Анна Качкаева в соцсети опубликовала фейковую информацию об обыске в доме издателя The New Times и основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю» , — написала Анна Качкаева в Twitter.

Однако слухи о следственных действиях в доме Ирены Лесневской не подтвердились. Анна Качкаева вынуждена была удалить твит. Свои действия журналист объяснила просьбой сына.

«Я удалила утренний пост об обыске у Лесневской по просьбе сына. Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем», — сообщила Качкаева.

Twitter @kachkaeva

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Тальковых обвинила певицу Азизу в распространении в СМИ недостоверной информации.