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  4. Сообщение об обысках у основательницы РЕН ТВ оказалось фейком

Сообщение об обысках у основательницы РЕН ТВ оказалось фейком

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Журналист Анна Качкаева сообщила общественности о следственных действиях в доме издателя The New Times и основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской.

Фото: ТАСС / Саверкин Александр

Журналист Анна Качкаева в соцсети опубликовала фейковую информацию об обыске в доме издателя The New Times и основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской.

«У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю», — написала Анна Качкаева в Twitter.

Однако слухи о следственных действиях в доме Ирены Лесневской не подтвердились. Анна Качкаева вынуждена была удалить твит. Свои действия журналист объяснила просьбой сына.

«Я удалила утренний пост об обыске у Лесневской по просьбе сына. Адвокат на месте. Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем», — сообщила Качкаева.

Twitter @kachkaeva

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья Тальковых обвинила певицу Азизу в распространении в СМИ недостоверной информации.

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