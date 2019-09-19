Президент Эстонии объяснила, почему Европа устала от Украины

Глава Эстонской Республики Керсти Кальюлайд рассказала в интервью «Европейской правде», почему ЕС устал от Украины, передает телеканал RT. В разговоре с собеседником о ситуации в Малороссии президент указала на ключевые сферы, в которых наблюдается отставание: борьба с коррупцией и независимое правосудие.

«Причина усталости — в том, что мы (Европа — Прим. ред.) много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика — менее олигархической и так далее», — отметила Кальюлайд.

Политик назвала и другие ключевые для украинской власти задачи: смягчение банковской системы и борьба с рейдерством. Несмотря на свободную торговлю с Евросоюзом страны Запада, включая Эстонию, не инвестируют в Украину. Потому что знают: их собственность могут отнять рейдеры.

«Как только исчезнет почва для таких опасений — ваша экономика начнет расти. А когда начнется рост — будет поддержка реформ, которые вы делаете», — заверила президент Эстонии.

Решение этих и многих других задач обозначил в своей программе глава Незалежной Владимир Зеленский. Однако заданный им «турборежим» реформирования оказался по нраву не всем. Керсти Кальюлайд отозвалась о скорых темпах украинского лидера положительно, но предрекла неизбежные промахи на пути новой власти.

«У вас впереди „родео“. И вы будете делать ошибки. Это обязательно произойдет. Поэтому вам надо будет исправлять их, корректировать „на лету“. Конечно, можно оставаться там, где вы есть, и осторожно планировать действия на годы вперед. Но беда в том, что такое сидение ничего не меняет, и вы останетесь там, где были».

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине придумали новый план по возвращению Крыма. Экс-глава внешней разведки Николай Маломуж считает, что жители полуострова сами попросятся назад — после усиления Незалежной при поддержке стран Запада.