Основательница РЕН ТВ прокомментировала фейковую новость об обыске в своем доме

В четверг, 19 сентября, журналист Анна Качкаева заявила в Twitter об обыске в доме издателя The New Times и основателя РЕН ТВ Ирены Лесневской. Информация о следственных действиях не подтвердилась. Инцидент прокомментировала сама Лесневская.

«У меня сработала тревожная кнопка, приехала полиция и уехала. Все в порядке. Можете дезавуировать эту информацию», — сказала Лесневская.

Журналист Анна Качкаева утверждала, что на дачу Лесневской в Шмеленках явились следователи для проведения обыска. Однако позднее Качкаева удалила пост из Twitter, объяснив свой поступок тем, что ее об этом якобы попросил сын.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сообщение об обысках у основательницы РЕН ТВ оказалось фейком.