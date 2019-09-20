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«Шикарная!»Ляйсан Утяшева рассказала о разумном эгоизме

, 1:58 Фото 34

Своими размышлениями гимнастка поделилась в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @liasanutiasheva

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева опубликовала новое фото в Instagram в черном топике с большим вырезом. Снимок спортсменка сопроводила размышлениями о том, как понять, что ты хочешь получить от жизни.

«Разумный эгоизм — это когда ты точно знаешь, что тебе нужно и в какой момент. Жертвой ты точно не станешь», — написала супруга Павла Воли.

Instagram @liasanutiasheva

Также Утяшева добавила, что любовь к себе заключается в четком понимании, что принесет тебе пользу, а что наоборот сделает хуже. Поклонники поблагодарили Ляйсан за мудрые советы и не оставили гимнастку без комплиментов.

«Ляся, такая классная, очень нравится, умничка»;

«От вас такое тепло исходит, такое огромное счастье и море света! Вы — сама женственность! Волшебная! Самая лучшая и искренняя»

«В точку! Под каждым словом бы подписалась»

«Глаза поистине шикарные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева устроила парад купальников в сети.

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