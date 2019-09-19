Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном ликвидирован

Службы МЧС ликвидировали крупный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Парк» в городе Грозный Чеченской республики в четверг, 19 сентября.

«На месте работает 17 единиц техники и около 100 единиц личного состава МЧС и более 15 единиц техники от РСЧС. По состоянию на 22:10 пожар ликвидирован», — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Чеченской республике Султан Сайдаев.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из посетителей торгового центра не пострадал. Всех, кто находился в здании в момент ЧП, экстренно эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара составила 700 квадратных метров.