  1. Пятый канал
  4. Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном ликвидирован

Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном ликвидирован

, 22:27 Видео 100

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: МЧС России

Службы МЧС ликвидировали крупный пожар в торгово-развлекательном комплексе «Гранд Парк» в городе Грозный Чеченской республики в четверг, 19 сентября.

«На месте работает 17 единиц техники и около 100 единиц личного состава МЧС и более 15 единиц техники от РСЧС. По состоянию на 22:10 пожар ликвидирован», — сообщил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Чеченской республике Султан Сайдаев.

По предварительной информации, в результате происшествия никто из посетителей торгового центра не пострадал. Всех, кто находился в здании в момент ЧП, экстренно эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Читайте также

+5° Днём +10°
Ночью -1°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?

Последние новости

23:47
В Минобороны назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии
23:31
Трогательные фото Галины Юдашкиной с детьми покорили поклонников
23:18
Россия предложила Украине временно продлить контракт по транзиту газа
23:04
Жанна Бадоева в романтичном образе рассказала об идеальном утре
22:52
Видео: Путин лично поздравил оружейников с профессиональным праздником
22:37
Фото: Рита Дакота призналась, что ходит на пляж в нижнем белье

Сейчас читают

Шокирующее видео: Звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе
Гороскоп на 20 сентября: Козероги, готовы пошалить?
«Как вам?»: бывшая девушка Тимати одной деталью кардинально изменила образ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев