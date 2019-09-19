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  4. Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном локализован

Пожар в торговом центре «Гранд Парк» в Грозном локализован

, 21:50 Видео 57

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

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Фото, видео: МЧС РФ

Возгорание в торговом центре «Гран Парк» в Грозном 19 сентября локализовано на площади 700 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Посетителей экстренно эвакуировали из здания.

В тушении пожара задействованы 12 единиц техники и 50 человек личного состава. В настоящий момент экстренные службы пытаются полностью ликвидировать возгорание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Грозный полыхает торгово-развлекательный комплекс «Гранд Парк».

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