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Руководство ТЦ в Грозном, где произошел пожар, штрафовали за нарушения пожарной безопасности

, 0:28 Эфирная новость 36

Огнем в «Гранд Парке» были охвачены два ресторана и магазин со спорттоварами.

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Фото, видео: ТАСС, 5-tv.ru

В Грозном к этому часу продолжается разбор конструкций на месте пожара в торговом центре.

К слову, это самый большой торгово-развлекательный комплекс Чечни. В момент начала возгорания все магазины еще работали. Первым вспыхнул павильон электротехники на третьем этаже, затем загорелись обшивка и кровля здания.

Огонь охватил 700 квадратных метров. Пожар тушили по повышенному рангу сложности, на месте работали 12 расчетов.

Пострадавших нет — посетителей и персонал успели оперативно эвакуировать.

Что стало причиной возгорания пока не ясно. В прошлом году руководство ТЦ было оштрафовано за несоблюдение пожарной безопасности.

Очередная проверка МЧС была запланирована на конец ноября.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие кадры пожара в торговом центре.

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