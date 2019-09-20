Apple-лихорадка: гигантские очереди в России выстроились из желающих купить новые iPhone

В России и мире официальный старт продаж новых моделей iPhone. Для компании Apple это уже традиция — раз в год выпускать обновленный смартфон.

Фанаты этих гаджетов готовы практически на все, чтобы получить новинку одними из первых. Несмотря на заверение торговых сетей, что телефонов хватит на всех, у магазинов выстраиваются гигантские очереди.

Многие занимают их еще с вечера, чтобы стать первыми покупателями. Для некоторых этот ажиотаж становится бизнесом.

Предприимчивые люди продают места в очереди. За возможность попасть в первую десятку покупателей просят до полумиллиона рублей, и что удивительно, покупатели, как правило, находятся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эксперты раскрыли секрет новой модели iPhone 11.