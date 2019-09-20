«Похожи!» Максим Виторган провел время с сестренкой, старше которой на 46 лет

Известный актер театра и кино Эммануил Виторган поделился с подписчиками в своем Instagram трогательным кадром с полуторагодовалой дочкой Этель и 47-летним сыном Максимом, бывшим мужем Ксении Собчак.

Снимок сделан на дне рождения Виторгана-младшего. На фотографии девочка показывает свою игрушку брату, тот очень внимательно рассматривает предмет.

Instagram @emmanuil_vitorgan

Подписчики пришли в восторг от трогательного снимка старшего брата и маленькой сестренки, углядев даже некое сходство между ними.

«Как здорово, просто глаз не оторвать»;

«Как трогательно, два поколения талантливой семьи. Любви и благополучия вам»;

«А похожи Максим и Этелечка!»

«Чудесные брат и сестра! Счастья вам!» — написали фолловеры.

Эммануил Виторган в конце августа 2019 года стал отцом в четвертый раз. С супругой Ириной Млодик у них родилась дочка Клара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери.