«Похожи!» Максим Виторган провел время с сестренкой, старше которой на 46 лет

Известный актер театра и кино Эммануил Виторган поделился с подписчиками в своем Instagram трогательным кадром с полуторагодовалой дочкой Этель и 47-летним сыном Максимом, бывшим мужем Ксении Собчак.
Снимок сделан на дне рождения Виторгана-младшего. На фотографии девочка показывает свою игрушку брату, тот очень внимательно рассматривает предмет.
Подписчики пришли в восторг от трогательного снимка старшего брата и маленькой сестренки, углядев даже некое сходство между ними.
«Как здорово, просто глаз не оторвать»;
«Как трогательно, два поколения талантливой семьи. Любви и благополучия вам»;
«А похожи Максим и Этелечка!»
«Чудесные брат и сестра! Счастья вам!» — написали фолловеры.
Эммануил Виторган в конце августа 2019 года стал отцом в четвертый раз. С супругой Ириной Млодик у них родилась дочка Клара.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сколько семья Эммануила Виторгана заплатила суррогатной матери.