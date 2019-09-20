«Круче Волочковой!» Анастасия Макеева показала «недошпагат» на фоне морского пейзажа

Актриса Анастасия Макеева холодными осенними деньками порадовала подписчиков в Instagram шикарным снимком с моря. На фотографии артистка позирует в ярко-синем бикини, подчеркивающем грудь девушки. Знаменитость хотела повторить шпагат Волочковой, однако Анастасии для этого не хватило растяжки, поэтому она показала «недошпагат».
«Когда шпагата нет, а хочется как Волочкова», — написала актриса.
Поклонники отметили, что Макеева ничуть не уступает балерине, а, наоборот, выглядит эффектнее, несмотря на то, что не обладает растяжкой танцовщицы. Фанаты оставили множество комплиментов актрисе.
«Анастасия, а я вам так и скажу, что вы бессовестно красивая»;
«Круче Волочковой!»
«Ох, Анастасия, вы до неприличия прекрасны»;
«Настя, ты гораздо интересней Волочковой. И твой недошпагат намного круче ее шпагата», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Анастасия Макеева устроила фотосессию с гусями.