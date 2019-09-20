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  4. Видео: в Челябинске самосвал задавил женщину на остановке

Видео: в Челябинске самосвал задавил женщину на остановке

, 10:30 Видео 238

Грузовик вырвался за пределы проезжей части и налетел на прохожих.

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Фото, видео: ВКонтакте @region_chelyaba

В группе «Типичный Челябинск» появились кадры жуткого ДТП в Челябинске. Утром в пятницу, 20 сентября, на проспекте Победы самосвал вылетел с проезжей части на трамвайные пути. Сломав ограждения, грузовик врезался в трамвайную остановку с людьми.

Как сообщают очевидцы, в результате под колеса грузовика попала женщина. Спасатели извлекали ее из-под самосвала и передали медикам в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшую сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в больницу.

Машина встала на трамвайных путях, перекрыв движение электротранспорта в обе стороны. Проезд автомобилей на этом участке также затруднен. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе. Блогер вел прямую трансляцию и момент, когда он вместе с друзьями врезался в грузовик, попал на видео.

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