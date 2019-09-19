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Шокирующее видео: Звезда соцсети TikTok Даниял Хан погиб в автокатастрофе

, 18:23 Внимание: шокирующие кадры! 77

В момент ДТП блогер вел прямую трансляцию и снял тот момент, когда вместе с друзьями врезался в грузовик.

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Фото, видео: Instagram @shdaniyalkhan47; YouTube / sports ki duniya

Известный блогер, звезда соцсетей TikTok и Instagram Даниял Хан погиб в автокатастрофе. Вместе с друзьями молодой человек ехал по дороге в столице Пакистана Исламабаде и в это время снимал видео. По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением транспортного средства и врезался в грузовик. В результате Даниял Хан и его трое приятелей погибли, пишет Natcour.

В сети появился ролик, который блогер снял перед смертью. Увидев кадры, опубликованные на Youtube-канале Sports ki duniya, поклонники Хана пришли в ужас. Они оставили соболезнования семье молодого человека и попросили быть знаменитостей осторожнее на дорогах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анж Дидье Хуон, выступавший под псевдонимами DJ Arafat и Arafat Muana, погиб в автокатастрофе.

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