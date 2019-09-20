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Видео задержания дебошира на Cadillac в центре Петербурга

, 11:50 Эксклюзивное видео 28

Водитель люксового кроссовера, уходя от преследования, устроил ДТП в двумя машинами на улице Садовая.

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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today

5-tv.ru публикует видео задержания дебошира на Cadillac утром в пятницу, 20 сентября, в центре Петербурга. Мужчина, находясь за рулем люксового кроссовера, предположительно ехал с известной своими злачными местами улицы Думская. В определенный момент он попал в поле зрения инспекторов ДПС.

Пытаясь оторваться от преследования водитель Cadillac выехал на встречную полосу и устроил ДТП с двумя машинами на улице Садовая. От удара у детища американского концерна General Motors вырвало левое переднее колесо.

Злоумышленник пытался скрыться на трех колесах, но был настигнут автоинспекторами в районе Сенной площади. Проводится проверка. Подробности инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске самосвал задавил женщину на остановке.

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