Видео задержания дебошира на Cadillac в центре Петербурга

5-tv.ru публикует видео задержания дебошира на Cadillac утром в пятницу, 20 сентября, в центре Петербурга. Мужчина, находясь за рулем люксового кроссовера, предположительно ехал с известной своими злачными местами улицы Думская. В определенный момент он попал в поле зрения инспекторов ДПС.

Пытаясь оторваться от преследования водитель Cadillac выехал на встречную полосу и устроил ДТП с двумя машинами на улице Садовая. От удара у детища американского концерна General Motors вырвало левое переднее колесо.

Злоумышленник пытался скрыться на трех колесах, но был настигнут автоинспекторами в районе Сенной площади. Проводится проверка. Подробности инцидента выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске самосвал задавил женщину на остановке.