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Прокуратура начала проверку после пожара в торговом центре в Грозном

, 13:16 Эфирная новость 19

Здание уже привлекало внимание инспекторов пожарной безопасности. Очередная проверка МЧС была запланирована на конец ноября.

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Фото, видео: ТАСС; 5-tv.ru

Дознаватели выясняют причины пожара в самом крупном торгово-развлекательном центре Чечни. Огонь вспыхнул накануне поздно вечером, охватил сотни квадратных метров. Известно, что здание уже привлекало внимание инспекторов, руководство наказывали за нарушение правил пожарной безопасности.

Торговый центр загорелся поздно вечером, огонь быстро охватил около 700 квадратных метров, превратив здание в полыхающий факел. Вот на землю падают куски горящей обшивки, которые чуть не заваливают выход. Приехавшие спасатели первым делом выводят тех, кто еще остался внутри. Из-за дыма там все сложнее дышать.

Примечательно, что очередная проверка МЧС была запланирована на конец ноября.

Хроника событий в видеосюжете Руслана Смыкова.

Ранее 5-tv.ru публиковало видео мощного взрыва на химическом заводе в Турции.

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