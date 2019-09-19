«Счастлив»: Константин Богомолов показал нежное фото с Ксенией Собчак

Константин Богомолов посвятил очередную публикацию в социальной сети своей супруге — Ксении Собчак. На странице режиссера в Instagram появился снимок со свадебной церемонии, который мужчина сопроводил коротким, но эмоциональным комментарием.

«Я счастлив с тобой», — лаконично описал свои чувства Богомолов.

Instagram @konbog75

На фотографии Ксения и Константин запечатлены во время медленного танца. На Ксении один из свадебных нарядов — белое платье с открытыми плечами и рукавами-фонариками. Влюбленные танцуют, тесно прижавшись друг к другу.

В комментариях поклонники пары пожелали Богомолову и Собчак счастья и выразили надежду на то, что чувства режиссера и телеведущей будут жить вечно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что один из гостей свадьбы подарил Ксении Собчак сертификат на роды.