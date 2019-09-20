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  4. Отопительный сезон в Петербурге стартует 24 сентября

Отопительный сезон в Петербурге стартует 24 сентября

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Начиная со вторника коммунальщики Северной столицы перейдут к регулярной подаче тепла.

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Во вторник, 24 сентября, в Петербурге официально начнется отопительный сезон, сообщает администрация. В этот день энергетики и коммунальщики перейдут из режима периодического протапливания к регулярной подаче тепла во все городские здания.

Такое решение региональные власти приняли после того, как в Северной столице закрепилась низкая температура воздуха. Метеорологические прогнозы также обещают планомерное похолодание.

С недавнего времени тепло уже начали подавать в образовательные учреждения и многоквартирные дома. По состоянию на 20 сентября в городе уже отапливаются 96% социальных учреждений и 64% МКД.

Ранее 5-tv.ru писал, что депутаты Госдумы предложили включать отопление летом в периоды похолодания.

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