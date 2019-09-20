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  4. Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой

Роза Сябитова рассказала, что категорически нельзя делать жениху и невесте перед свадьбой

, 16:38 Фото 1 012

Главная сваха страны сообщила в своем Instagram, какие приметы нужно соблюдать, чтобы семейная жизнь удалась.

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Фото, видео: Instagram @syabitova_roza;

Профессиональная сваха Роза Сябитова в своем Instagram-аккаунте регулярно делится советами, как удачно устроить личную жизнь, а также рассказывает о приметах. Недавно телеведущая опубликовала новый пост в Instagram, в котором дала напутствие невестам и женихам перед свадьбой.

«Девушке невесте нельзя со стола стряхивать хлебные крошки — денег не будет и замуж выйдет за лысого», — написала Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Также главная сваха страны рассказала, что в первый день свадьбы жениху нужно положить деньги под обе пятки, а невесте — под левую.

«Много гостей на свадьбе — к долгим годам супружества», — добавила Роза.

Подписчики восприняли советы скептически. Многие написали, что лично у них «приметы не сработали».

«Нет! Это суеверие!»

«Не забивайте голову всяким бредом. Не знаете, что есть такая примета, она и не сбудется!»

«У меня на свадьбе было 60 гостей, а брак продлился три месяца», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роза Сябитова дала совет женщинам-изменницам.

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