Чем на самом деле руководствуется Вашингтон в своем желании наказать Иран за якобы атаку дронов в Саудовской Аравии

Ее уже назвали нефтяной атакой века. Десять дронов, начиненных взрывчаткой, прилетевшие из Йемена, атаковали два нефтеперерабатывающих завода на востоке Саудовской Аравии. Весь мир вздрогнул, а на Ближнем Востоке снова заискрило.

Сейчас стороны пытаются выяснить, кто стоит за провокацией. Ведь это нападение — не только миллиардные экономические потери саудитов, это еще и опасный политический кризис, который успешно стимулируется из-за океана. США манипулируют Эр-Риядом в надежде на очередной победный блицкриг в Иране. Сейчас осталось только найти окончательный и решительный повод, как пробирку с сибирской язвой 16 лет назад.

Эр-Рияд представит доказательства причастности Ирана к атаке на НПЗ

Не случайно Трамп намекает, что Штаты всегда готовы к активным боевым действиям, они уже и эсминец туда отправили. Как говорят, для защиты саудитов.

Кому выгоден этот конфликт и хватит ли у политиков сил, чтобы избежать кровопролития, расскажет Дмитрий Акимов.

На так полюбившийся американцам еще со времен «Бури в пустыне» запах горящей нефти на Ближний Восток тут же «слетелся» Майкл Помпео. Если эта поездка была запланирована, то взрыв на НПЗ, как будто специально «приурочили к визиту». Если нет — все еще подозрительнее. Зачем целый госсекретарь США экстренно вылетает на другую половину планеты?

Закрывающие солнце клубы черного дыма напомнили картину из соседнего с Саудовской Аравией Кувейта времен войны в Персидском заливе. Тогда Америка показала свою военную мощь всему миру, просто закатав иракских военных в песок. Сегодня, по образцу старшего брата, коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией наводит в Йемене порядок, так как она это понимает.

«Это намек, такой прозрачный намек на тему прекращения военных действий в Йемене, который саудовская авиация оккупировала частично. Разгромила там всю инфраструктуру, там нет ни одной целой больницы, эпидемия холеры — более миллиона человек инфицировано, сотни тысяч погибли», — уверен президент института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

За четыре года коалиция не раз попадала своими ракетами то в автобус с детьми, то в похоронную церемонию. Обратная же атака повстанцев ударила только по кошельку врагов.

«Прекратите свою агрессию против Йемена, тогда у вас будет мир, и у нас будет мир. Если вы желаете мира и безопасности для своих объектов, которые не могут защитить себя от наших беспилотников, оставьте Йемен в покое», — призывает военный представитель йеменских повстанцев «Аль-Масира» Яхья Сари.

Удар оказался невероятно эффективным. 17 дешевых беспилотников и небольших ракет наполовину срезали экспорт саудовской нефти. Ущерб — миллиарды долларов. Нефть взлетела сразу на 20%. Могла бы прыгнуть еще выше, повезло, что удар произошел в выходные, когда биржи закрыты. И, тем не менее, такого скачка не было с 1991 года. Впрочем, главное, похоже, даже не это — у Вашингтона появился отличный повод надавить на Иран.

«На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки», — подчеркнул госсекретарь США Майк Помпео.

Это заявление Помпео сделал, когда НПЗ еще потушить не успели. Иран ответил — мы давно поддерживаем братьев-шиитов из Йемена, но бросаться такими обвинениями без хоть каких-то доказательств это даже по американским меркам — перебор.

«Йеменцы ответили, но они не напали на больницу, школу или продуктовый рынок, как это регулярно делает Саудовская Аравия. Они напали на промышленный центр, чтобы предупредить вас. Изучите это предупреждение и подумайте о тушении пожара в регионе», — заявил президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани.

Но иранцев никто слушать не стал. Сначала обвинение, а уже потом подбор улик и имитация расследования — это излюбленная и проверенная тактика ведения переговоров по-американски.

«Господин президент, вы видели доказательства того, что НПЗ в Саудовской Аравии напал Иран?» — спросили у Трампа журналисты.

«Ну, все выглядит именно так. Конечно, мы проведем серьезные исследования, но пока все выглядит именно так», — говорит президент США Дональд Трамп.

Недели не прошло, Трамп сделал выводы и объявил: мы вводим новый пакет санкций против Национального банка Ирана. Ставки повышены, теперь США готовы к разговорам. Но Иран по этим правилам играть не собирается.

«В нашем графике нет ни одного пометки о встрече с американской стороной. Эта встреча не состоится до тех пор, пока США не прекратят акты экономического терроризма и не снимут санкции с нашей страны», — заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Сейед Аббас Мусави.

Впрочем, есть еще одна версия, которая объясняет и появление Помпео на Ближнем Востоке и многочисленные угрозы Трампа. Штаты переживают за свой военный бизнес. Саудитов защищают, американские установки Patriot. Они не то, что отбить не смогли, даже не опознали летающие объекты, которыми повстанцы подорвали экономику страны. Промашек в последнее время слишком много. Американские Patriot или не взлетают, или падают — прямо рядом с Эр-Риядом. Самая дорогая армия мира противопоставить повстанцам и террористам пока не может ничего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны РФ назвали причины «провала» американских ПВО в Саудовской Аравии.