Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

Участившиеся случаи гибели российских туристов на отдыхе в Турции связаны с алкоголем и несоблюдением правил безопасности. К такому выводу пришел генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

В беседе с РИА Новости Марков отметил, что наших соотечественников перед вылетом на курорты необходимо более тщательно информировать о возможных источниках угрозы, которые могут встретиться им за время отпуска. Прежде всего, нужно напоминать туристам о том, что у турецких водителей другое отношение к правилам дорожного движения. Например, автомобилисты в Турции, как правило, не притормаживают перед «зебрами» и не имеют привычки пропускать пешеходов на нерегулируемых переходах.

«Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так. Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП», — рассуждает Марков.

Также эксперт обратил внимание на то, что многие на отдыхе чрезмерно расслабляются и практикуют невнимательный подход к собственному здоровью. Россияне активно налегают на бонусы системы «все включено» и не соблюдают разумную меру при распитии алкоголя.

«Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — объяснил генсекретарь РТФО.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в пользу аналогичных причин повышения смертности российских граждан в Турции высказывался и посол РФ в Турции Алексей Ерохов.