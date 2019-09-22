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Названы основные причины смерти российских туристов в Турции

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По мнению генсекретаря РТФО Сергея Маркова, россияне недостаточно информированы, поэтому совершают одни и те же ошибки.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Участившиеся случаи гибели российских туристов на отдыхе в Турции связаны с алкоголем и несоблюдением правил безопасности. К такому выводу пришел генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности (РТФО) Сергей Марков.

В беседе с РИА Новости Марков отметил, что наших соотечественников перед вылетом на курорты необходимо более тщательно информировать о возможных источниках угрозы, которые могут встретиться им за время отпуска. Прежде всего, нужно напоминать туристам о том, что у турецких водителей другое отношение к правилам дорожного движения. Например, автомобилисты в Турции, как правило, не притормаживают перед «зебрами» и не имеют привычки пропускать пешеходов на нерегулируемых переходах.

«Россияне уже привыкли к тому, что на родине пешеходы на переходе чувствуют себя защищенными, но в Турции это не так. Поэтому отмечается рост несчастных случаев с россиянами именно в ДТП», — рассуждает Марков.

Также эксперт обратил внимание на то, что многие на отдыхе чрезмерно расслабляются и практикуют невнимательный подход к собственному здоровью. Россияне активно налегают на бонусы системы «все включено» и не соблюдают разумную меру при распитии алкоголя.

«Нужно взять за правило, исключить дневное употребление крепких спиртных напитков в жару даже на отдыхе. Немцы и англичане тоже пьют, но они пьют пиво, а после безвольными мешками сидят в тени. Наши же, приняв на грудь водки, отправляются на подвиги», — объяснил генсекретарь РТФО.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, в пользу аналогичных причин повышения смертности российских граждан в Турции высказывался и посол РФ в Турции Алексей Ерохов.

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