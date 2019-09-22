Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль

Эксперты немецкой компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самые распространенные небезопасные пароли в интернете.
В список традиционно вошли
Эксперты отмечают, что данная проблема чаще всего встречается на умных устройствах и предлагают пользователям перманентно проверять свою технику на предмет обновлений и интересоваться вопросами возможных уязвимостей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании представил список самых небезопасных паролей.