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Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль

, 10:59 36

По словам экспертов компании Avirа, четверть всех случаев взлома учетных записей приходится на устройства, где логин и пароль заменены пробелами.

Фото: www.globallookpress.com / FrankHoermann/SVEN SIMON

Эксперты немецкой компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самые распространенные небезопасные пароли в интернете.

В список традиционно вошли admin, p@ssw0rd и 12345, их отмечают все специалисты по информационной безопасности. Эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что чаще всего — до 25% случаев — взламывают те устройства, на которых логин и пароль заменены пробелами.

«Это даже более распространено, чем admin», — подчеркнул специалист Avira Хамидреза Эбтехадж.

Эксперты отмечают, что данная проблема чаще всего встречается на умных устройствах и предлагают пользователям перманентно проверять свою технику на предмет обновлений и интересоваться вопросами возможных уязвимостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании представил список самых небезопасных паролей.

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