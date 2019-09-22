Специалисты назвали самый легкий для взлома пароль

Эксперты немецкой компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самые распространенные небезопасные пароли в интернете.

В список традиционно вошли admin, p@ssw0rd и 1234 5, их отмечают все специалисты по информационной безопасности. Эксперты рекомендуют обратить внимание на то, что чаще всего — до 25% случаев — взламывают те устройства, на которых логин и пароль заменены пробелами.

«Это даже более распространено, чем admin», — подчеркнул специалист Avira Хамидреза Эбтехадж.

Эксперты отмечают, что данная проблема чаще всего встречается на умных устройствах и предлагают пользователям перманентно проверять свою технику на предмет обновлений и интересоваться вопросами возможных уязвимостей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Национальный центр кибербезопасности Великобритании представил список самых небезопасных паролей.