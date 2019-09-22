Шокирующие кадры: Машина раздавила голову лежащему на дороге пешеходу в Екатеринбурге

Шокирующее ДТП произошло ночью 22 сентября на улице Баумана в Екатеринбурге. Нетрезвый мужчина ходил по проезжей части и препятствовал проезду автомобилей. Остановив Renault посреди дороги, пешеход внезапно упал перед ним на асфальт. Водитель французской легковушки сдал назад и объехал мужчину с правой стороны.

Ехавший за ним следом водитель Hyundai, по невыясненной причине, проехал прямо по голове любителя спиртного и с места происшествия скрылся. Судя по кадрам видеозаписи, машина принадлежит одной из каршеринговых компаний.

Многочисленные зеваки, наблюдавшие страшную картину и, снимавшие все происходящее на мобильные телефоны, даже не попытались предпринять попытку предотвратить трагедию и увести мужчину с дороги до наезда.

В настоящий момент автоинспекторы устанавливают личность водителя, ведется его розыск.

Ранее 5–tv.ru сообщал, что легковушка в Петербурге влетела под фуру на КАД. Двое погибли.