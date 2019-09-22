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ОКР не стал комментировать возможное отстранение от Игр в Токио

, 15:59 67

Западные СМИ вновь начали вбрасывать информацию, нацеленную на недопуск российских спортсменов к соревнованиям в 2020 году.

Фото: ТАСС / Карпухин Сергей

Тема:
Допинговый скандал 261

Олимпийский комитет России (ОКР) не стал комментировать информацию зарубежных СМИ о возможном отстранении РФ от участия в Играх в Токио, заявил глава службы информации ОКР Константин Выборнов.

«Материалы СМИ, тем более иностранных, для нас предметами для комментария не являются. Мы оперируем только официальной информацией в тот момент, когда ею располагаем», — передает слова Выборнова «Экономика сегодня».

Одиозный журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт, который ранее прославился «разоблачением» российских спортсменов в употреблении запрещенных препаратов, вновь решил напомнить о себе и заявил, что 23 сентября комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформирует исполком организации о возможных манипуляциях с допингом в России.

Эту тему подхватило британское издание The Telegraph, написавшее, что Московская антидопинговая лаборатория якобы фальсифицировала данные перед их отправкой в WADA на протяжении последних 18 месяцев. Это, по версии издания, может привести к запрету российским спортсменам участвовать в следующих ОИ, которые пройдут с 24 июля по 10 августа 2020 года в Токио.

Выборнов добавил, что подобные информационные вбросы являются стандартной практикой последних лет, а журналисты в своих материалах основываются лишь на постах Зеппельта в Twitter.

В мае президент РФ Владимир Путин поручил ОКР обеспечить участие всех членов сборной России в Олимпиаде-2020. Данное распоряжение должно быть реализовано к декабрю текущего года.

Тема:
Допинговый скандал 261
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