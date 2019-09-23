Три человека погибли в страшном пожаре в Московской области

Семья из трех человек погибла в страшном пожаре в ночь на понедельник, 23 сентября, в квартире в подмосковном городе Рошаль на Спортивной улице.
Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 00.38. С огнем пожарные справились почти через час.
Как стало известно 5-tv.ru, во время разбора завалов были найдены тела троих взрослых:
- Игорь К., 1959 года рождения
- Елена К., 1960 года рождения
- Сергей К., 1984 года рождения
По предварительной информации, причиной смерти стало отравление продуктами горения. На кадрах с места ЧП видно, что эпицентр возгорания находился в одной из комнат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели семьи с ребенком в садовом домике в Удмуртии.