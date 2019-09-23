Семья из трех человек погибла в страшном пожаре в ночь на понедельник, 23 сентября, в квартире в подмосковном городе Рошаль на Спортивной улице.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения около 00.38. С огнем пожарные справились почти через час.

Три человека погибли в страшном пожаре в Московской области 1/3 5-tv.ru 2/3 5-tv.ru 3/3 5-tv.ru

Как стало известно 5-tv.ru, во время разбора завалов были найдены тела троих взрослых:

Игорь К., 1959 года рождения Елена К., 1960 года рождения Сергей К., 1984 года рождения

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление продуктами горения. На кадрах с места ЧП видно, что эпицентр возгорания находился в одной из комнат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о гибели семьи с ребенком в садовом домике в Удмуртии.