Даниил Медведев победил на SPb Open

Впервые за 15 лет победителем теннисного турнира SPb Open стал россиянин. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в двух сетах обыграл в финале хорвата Борну Чорича. Это шестой титул 23-летнего спортсмена за карьеру и третий — в этом году.

За поединком Даниила Медведева и Борны Чорича публика следила затаив дыхание. Но первый сет снял большинство вопросов: Медведев в этот вечер доминировал на корте.

Но, впрочем, не только победа Медведева порадовала зрителей. В выставочном матче на корт вышел форвард Зенита и сборной России Артем Дзюба. На один вечер он решил променять футбольный мяч на теннисный.

Дмитрий Зименкин следил за финальным днем теннисного турнира в Северной Столице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Даниил Медведев готовился к предстоящему на тот момент финалу SPb Open.