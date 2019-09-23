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  4. Фото: Красавица из Красноярска победила на турнире Арнольда Шварценеггера

Фото: Красавица из Красноярска победила на турнире Арнольда Шварценеггера

, 12:10 Фото 64

Российская культуристка Мария Макарова взяла золото в номинации фитнес-бикини.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Panoramic

Культуристка из Красноярска Мария Макарова победила на турнире Арнольда Шварценеггера в Барселоне. В субботу, 21 сентября, девушка поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram.

«Да! Мы сделали это! Я стала чемпионкой турнира моей мечты Arnold Classic Europe 2019», — написала она.

Спортсменка взяла золото в номинации по фитнес-бикини. Годом ранее Мария завоевала на том же турнире бронзовую медаль. Arnold Classic Europe 2019 — далеко не единственное соревнование, откуда красавица вышла призеркой. Всех наград сибирской культуристки не счесть. Однако именно эта победа стала для нее знаковой.

«Я пока ничего не понимаю, поэтому нужно отдыхать и собираться с мыслями. „Абсолютка“ в воскресенье. Держим форму дальше. Неужели мне это не снится?» — дополнила она свой пост в Instagram.

Instagram @masha_masincher

В перерывах между соревнования Макарова работает персональным тренером и постоянно делится своими снимками в социальных сетях. Подписчики фитнес-модели восторженно отреагировали на весть о ее новой победе и засыпали поздравлениями.

«Нереальная красотка! Молодец!»

«Маша, ты лучшая!»

«Вы шикарны!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что самого Арнольда Шварценеггера в начале октября россияне ожидают в Петербурге на самом масштабном образовательном форуме в мире — Synergy Global Forum.

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