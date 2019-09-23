«Почему экипаж не летит?» Рейс из Сочи в Тюмень задержали более чем на 12 часов

Пассажиры рейса сообщением Сочи — Тюмень, который должна была выполнить авиакомпания Red Wings Airlines, вот уже более 12 часов не могут покинуть Краснодарский край.

По словам людей, экипаж самолета отказывается покидать аэропорт якобы по причине сильного ветра. Однако при этом их два раза сначала отправляли на посадку, а затем снова возвращали в воздушную гавань. О гостинице для временного размещения пассажиров речи по непонятным причинам до сих пор не идет.

Судя по кадрам, которые в редакцию 5-tv.ru прислали пассажиры данного рейса, также люди не знают, как быть с багажом. Представитель Red Wings Airlines, запечатленный на кадрах, утверждает, что им нужно пройти повторную регистрацию, а затем еще раз сдать багаж. Чуть позднее, по его словам, рейс в Тюмень выполнит «другой экипаж».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вылет из «Жуковского» самолета «Уральских авиалиний» задерживается на девять часов.