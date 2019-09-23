Путин поручил разобраться со снижением ставок ипотеки на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Данное поручение глава государства сделал, подводя итоги пленарного заседания Восточного экономического форума.
Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». На эти цели должны быть направлены средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года.