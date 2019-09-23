Путин поручил разобраться со снижением ставок ипотеки на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 декабря подготовить поправки в законодательство, направленные на снижение ставок ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке до 2% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Данное поручение глава государства сделал, подводя итоги пленарного заседания Восточного экономического форума.

«Обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2025 года на первичном рынке жилья на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа», — говорится в сообщении.

Предполагается, что ставка по ипотеке будет снижена и по кредитам на строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе «дальневосточного гектара». На эти цели должны быть направлены средства государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин рассчитывает на снижение ипотечных ставок до конца текущего года.