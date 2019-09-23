«Красивая пара!» Совместное фото Галкина и Пугачевой растрогало юзеров

Телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева растрогали поклонников совместной фотографией, сделанной во время променада в одном из парков. На новом снимке, опубликованном на фан-странице Елизаветы Галкиной в Instagram, семейная пара стоит в обнимку.

Instagram @elizaveta_galkinaa

«Красивая пара!» — прокомментировал один из поклонников.

«Молодцы! Здесь живет любовь», — добавил другой.

«Вы такие классные! Мы вас любим!» — не сдержался подписчик.

«Боже, какие вы трогательные, не перестаю вами восхищаться!» — признался пользователь.

«Вы великолепны!» — отметил юзер.

Между тем недавно дети артистов также произвели огромное впечатление на поклонников. Лиза и Гарри очень эмоционально болели за российскую сборную.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в сети обсуждали аппетит Лизы Галкиной.