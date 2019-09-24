  1. Пятый канал
  4. Президент поручил кабмину избавиться от финансовой бюрократии

Президент поручил кабмину избавиться от финансовой бюрократии

, 2:57 Эфирная новость 8

Правительство согласовало проект бюджета на 2020–2022 года. Об этом Владимиру Путину доложил глава кабмина.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Viktor Chernov, 5-tv.ru

Правительство согласовало проект бюджета на ближайшую трехлетку. На реализацию национальных проектов в 2020–2022 годах планируется направить около семи триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава кабмина. По его словам, основные средства пойдут на повышение уровня жизни россиян.

«Самая большая статья — это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение», — заявил на встрече Дмитрий Медведев.

«Есть еще одна просьба и пожелание. Чтобы после принятия этого основного финансового документа, мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом — надеюсь, что все это будет исполнено, — а на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования», — подчеркнул президент.

В ближайшие три года более чем в полтора раза вырастет финансирование науки. Немалые средства заложены на развитие предпринимательства, поддержку экспорта, экологию, а также на ремонт и строительство дорог. Проект бюджета будет внесен в Думу ориентировочно 30 сентября. До конца ноября парламентарии должны его рассмотреть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что РФ обезопасила экономику, сократив вложения в госдолг США до минимума с 2007 года.

Читайте также

«Дима, отдай!» — Владимир Путин молниеносно отреагировал на жалобу об излишней бюрократизации

Путин призвал правительство и силовиков к охране Байкала
+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

2:57
Президент поручил кабмину избавиться от финансовой бюрократии
2:40
Первые кадры с горящей плавбазы «Петр Житников»
2:20
СК РФ поставил точку в деле об убийстве Михаила Круга
2:06
«Эмми-2019»: ТОП-5 самых худших образов церемонии
1:50
В последний раз по «гагаринскому маршруту»
1:36
В Париже стартует Неделя высокой моды

Сейчас читают

Поклонники недоумевают, что случилось с лицом Ляйсан Утяшевой
У острова Шикотан горит плавбаза «Петр Житников»
Федорин день: что нельзя делать 24 сентября

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев