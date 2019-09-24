Президент поручил кабмину избавиться от финансовой бюрократии

Правительство согласовало проект бюджета на ближайшую трехлетку. На реализацию национальных проектов в 2020–2022 годах планируется направить около семи триллионов рублей. Об этом Владимиру Путину доложил глава кабмина. По его словам, основные средства пойдут на повышение уровня жизни россиян.

«Самая большая статья — это социальная сфера. В следующем году в рамках соответствующих нацпроектов у нас почти в два раза вырастают расходы на здравоохранение», — заявил на встрече Дмитрий Медведев.

«Есть еще одна просьба и пожелание. Чтобы после принятия этого основного финансового документа, мы сосредоточили свое внимание не только на финансировании как таковом — надеюсь, что все это будет исполнено, — а на разбюрокрачивании принятия решений с целью обеспечения ритмичности финансирования», — подчеркнул президент.

В ближайшие три года более чем в полтора раза вырастет финансирование науки. Немалые средства заложены на развитие предпринимательства, поддержку экспорта, экологию, а также на ремонт и строительство дорог. Проект бюджета будет внесен в Думу ориентировочно 30 сентября. До конца ноября парламентарии должны его рассмотреть.

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