  1. Пятый канал
  4. Президент Белоруссии наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

, 20:18 20

Лукашенко отметил вклад Примадонны в укрепление отношений между народами.

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Об этом сообщает в понедельник, 23 сентября, агентство БелТА.

Как отмечается, Пугачева удостоена этой награды за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Всесоюзную популярность ей принесла песня «Арлекино» в 1975 году. В общей сложности репертуар Примадонны насчитывает около пяти сотен песен.

Ранее в сети появилось совместное фото Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которое растрогало поклонников.

Читайте также

+7° Днём +8°
Ночью +1°
63.95
0.10 70.28
-0.32
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

21:00
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!
20:47
В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу
20:36
«Трудяга!»: Сын Евгения Плющенко восхитил фанатов своей тренировкой
20:24
Новые требования при перевозке детей автобусами утвердили в России
20:18
Президент Белоруссии наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов
20:05
«Снимай пиджак, иди домой»: Грустный сказ реалиях и перспективах «Спартака»

Сейчас читают

А если упадет? Как выжить после падения астероида — советы
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Прошла кастинг»: Собчак снялась в сериале Богомолова про «ангарского маньяка»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев