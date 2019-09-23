Президент Белоруссии наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении народной артистки СССР Аллы Пугачевой орденом Дружбы народов. Об этом сообщает в понедельник, 23 сентября, агентство БелТА.

Как отмечается, Пугачева удостоена этой награды за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей.

Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года в Москве. Всесоюзную популярность ей принесла песня «Арлекино» в 1975 году. В общей сложности репертуар Примадонны насчитывает около пяти сотен песен.

Ранее в сети появилось совместное фото Пугачевой и ее супруга Максима Галкина, которое растрогало поклонников.