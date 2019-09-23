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  4. Крупнейший европейский лоукостеры собираются летать из «Пулково»

Крупнейший европейский лоукостеры собираются летать из «Пулково»

, 22:46 43

Воздушная гавань Санкт-Петербурга получила седьмую степень «свободы воздуха». Заявки уже подали Ryanair, EasyJet и WizzAir.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka, Zamir Usmanov, Wolfgang Minich

Крупнейшие европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и WizzAir уже подали заявки на полеты из аэропорта «Пулково». Воздушная гавань Санкт-Петербурга получила седьмую степень «свободы воздуха», что позволит иностранным авиакомпаниям совершать полеты в город на Неве и из него в третьи страны без ограничений.

Как пишет «Экономика сегодня», за счет прихода бюджетных авиакомпаний к 2025 году власти города планируют привлечь дополнительно до шесть миллионов туристов в год. Но, по мнению гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Леонида Сергеева, практике реальный спрос будет больше.

Оператор аэропорта «Пулково» уже направил в Минтранс сетку маршрутов в 33 страны, 13 из них министерство уже одобрило.

Предполагается, что «открытое небо» позволит также выполнить указ президента России об увеличении доли перелетов в обход Москвы.

Ожидается, что полеты начнут осуществляться с января 2020 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в петербургском аэропорту «Пулково» приземлился самый большой лайнер в мире — Airbus A350, принадлежащий китайской авиакомпании.

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