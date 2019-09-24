Эксперт рассказал о самых выгодных европейских направлениях этой осенью

Европейские рейсы до Риги и Братиславы могут оказаться для россиян осенью 2019 года самыми выгодными. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Средняя стоимость авиабилетов из Москвы до этих городов и обратно составляет от шести до восьми тысяч рублей. Кроме того, из Риги и Братиславы весьма удобно добираться до других частей Европы, подчеркнул эксперт.

«Это аэропорты не самые загруженные в Европе, особенно Братислава и Рига. Пассажиры выбирают, потому что оттуда можно добраться в любые европейские города, спрос оправдан», — отметил Зотов.

Согласно выводам других экспертов сервиса поиска авиабилетов Aviasales, также россиянам могут быть интересны направления из Москвы в Гюмри, Лейпциг и Кельн. Стоимость авиабилетов в обе стороны также колеблется от шести до восьми тысяч рублей. До 10 тысяч рублей обойдется перелет в обе стороны из Москвы в Карлсруэ и Эйндховен, до 12 тысяч рублей — в Хельсинки, Пизу, Карловы Вары, Вильнюс и Геную.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупнейшие европейские лоукостеры собираются летать из «Пулково».