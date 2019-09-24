Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян

Звезда российского театра и кино 61-летний Сергей Гармаш разбил голову на территории ростовского аэропорта «Платов». Об этом стало известно во вторник, 24 сентября.

По информации KP.RU, известный артист, будучи изрядно выпившим, упал возле автомобильной стоянки. Неравнодушные прохожие увидели человека, которому стало плохо, и вызвали медиков.

Врачи решили госпитализировать мужчину в больницу Новочеркасска. Тогда и выяснилось, что пострадавшим является известный актер. Сообщается, что у Сергея Гармаша была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.