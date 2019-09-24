Гороскоп на 25 сентября: Водолеи, отдохните от умственной акробатики!

Сегодняшний день потребует духовных поисков, Раки. В последнее время вы были в ссоре со всеми вокруг. Вероятно, это потому, что вы не в ладах с самим собой. Возьмите выходной и проведите его в хорошей компании. Начните говорить о вещах, которые действительно важны. Молитесь, медитируйте, делайте то, что поможет вам почувствовать связь.

Из тьмы на свет! После периода тяжелой борьбы вы можете почувствовать, что все меняется к лучшему. Если прорыв еще не зафиксирован, это нормально. Знайте, что мир уже обратил внимание на усилия, которые вы приложили. Сегодня некоторые из вас почувствуют, что преодолели огромное препятствие на личном фронте. Готовы к следующему этапу единения? Позвольте таинственным силам творить с вами чудеса.

Все или ничего, Тельцы. Возможно, некоторые из вас решатся на длительные отношения. Сыграйте активную роль в формировании своего будущего, конечно же, оставив возможности для импровизации! Те же из вас, кто уже обменялся клятвами, могут подумать о работе над своим браком. Не позволяйте работе и другим рутинным обязанностям быть причиной расставания. Приложите максимум усилий, чтобы провести время друг с другом.

Никто не говорил, что будет легко. Отношения требуют работы, причем с обеих сторон. Чтобы прийти к гармонии, вы должны найти способ открыть каналы связи. Скажите партнеру, что вы хотите притормозить и наслаждаться настоящим, не испытывая давления от планирования будущего. Особенно если это давление тяготит вас.

Близнецы, вы преодолели огромное препятствие на личном фронте. Готовы к следующему этапу единения? Позвольте таинственным силам творить с вами чудеса. Весы, вас, напротив, просят проявить терпение. Подождите, пока сработает божественный план. Водолеи, отдохните от умственной акробатики. Встреча с психотерапевтом должна принести пользу.

Лев — гороскоп на 25 сентября

Найдите баланс между материальным и духовным. Не забудьте выкроить время для самого важного человека в вашей жизни. Ваша личная жизнь страдает в данный момент. Отрегулируйте ее где нужно. Одинокие Львицы, манипулирующие несколькими любовниками сразу, будьте честны в своих намерениях. Помните, что их чувства поставлены на карту.

Космический совет: найдите неуловимый баланс между работой и личной жизнью.

Дева — гороскоп на 25 сентября

Быть с кем-то, чей интеллект мог бы поставить в неудобное положение Шелдона Купера, имеет свои преимущества — как в спальне, так и за ее пределами. Но это не гарантирует, что этот человек обладает эмоциональной чувствительностью. Сегодняшний день напомнит вам о том, что ваш партнер не может выражать любовь на том же языке, что и вы. И это нормально. Обратите внимание на действия, а не на слова.

Космический совет: все выражают любовь по-разному.

Весы — гороскоп на 25 сентября

Вините концепцию линейного времени, если хотите, но мы все привыкли ожидать, что вещи быстро материализуются.

Обвиняйте концепцию линейного времени, если нужно, но мы все привыкли ожидать, что вещи быстро материализуются. Весы, Вселенная не работает в наших временных понятиях, и это не должно вас расстраивать. Поверьте, здесь действует божественный план. Иногда плыть по течению — это лучшее, что вы можете сделать для себя и для окружающих.

Космический совет: иногда лучше плыть по течению.

Скорпион — гороскоп на 25 сентября

То, что вы испытываете сейчас, является классическим случаем притяжения противоположностей. Но это совершенно не означает, что путешествие туда, где вы находитесь сейчас, было легким. Это потребовало много терпения и понимания с обеих сторон, и теперь вы пожинаете плоды. Уделите сегодня немного времени, чтобы отпраздновать окончание путешествия и свой роман, который в равной степени и красивый, и грязный.

Космический совет: как хорошо вы дополняете друг друга!

Стрелец — гороскоп на 25 сентября

Мудрые слова, любезно предоставленные Брюсом Ли: «Терпение не пассивно, напротив, это сосредоточенная сила». Ваши молитвы услышаны, Стрельцы. Отдаться потоку — это лучшее, что вы можете сделать для себя и окружающих. То, как вы заявляете о своих потребностях, также имеет значение. Использование грубой силы сработает против вас. Будьте добры, щедры и сострадательны в отношениях с другими. Космический совет: хорошие вещи приходят к тем, кто может ждать.

Козерог — гороскоп на 25 сентября

Если вы в чем-то и можете быть уверены, так это в том, что ваша жизнь не будет выглядеть одинаково до и после шторма. Но разве это плохо? Зависит от вашего восприятия, Козерог. Вселенная дает вам возможность избавиться от всего ложного в вашей жизни, от верований до отношений с окружающими. Космический совет: отпустите все ложное.

Водолей — гороскоп на 25 сентября

Чем заняться сегодня? Назначьте встречу с психотерапевтом. Есть вещи, с которыми мы не можем справиться сами, и это нормально. Например, ваша умственная акробатика, от которой пора отдохнуть. Помните, понять некоторые вещи можно, лишь перестав беспокоиться о них. Иногда лучше отказаться от контроля.

Космический совет: отдайтесь потоку.

Рыбы — гороскоп на 25 сентября

Зачем останавливаться на простом и слишком неинтересном, если вы можете получить скраб для тела и массаж в придачу? Сегодня скажите «да» соблазнительным ароматам розы и жасмина. Но только сначала установите планку бюджета, чтобы случайно не увлечься. На эмоциональном уровне вы испытываете, что значит быть самодостаточным во всех отношениях. В этом может быть секрет выхода из порочного круга взаимозависимых отношений.

Космический совет: берегите свой разум, тело и душу.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 сентября.