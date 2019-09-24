Набиуллина рассказала Путину о работе новой системы с эскроу-счетами

О финансировании строительной отрасли сегодня говорили в Кремле. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, как работает новая схема с использованием эскроу-счетов.

С 1 июля застройщики, как известно, лишились права получать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан хранятся в банке, а жилье возводится за счет банковских кредитов. На таких специальных эксроу-счетах сейчас 35 миллиардов рублей. Заключено 340 кредитных договоров. При этом процесс идет непросто. И застройщикам и банкам механизм — в новинку.

«Процесс идет не без проблем, но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков», — заявила на встрече Набиуллина.

«Я Вас очень прошу внимательно за этим наблюдать, потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное Правительство тоже», — подчеркнул президент.

В целом, по словам главы ЦБ, банковская система устойчива. В текущем году почти на десять процентов выросло кредитование предприятий реального сектора экономики.