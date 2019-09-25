Тейлор Свифт отменила концерт после протестов зоозащитников

Американская певица Тейлор Свифт отменила концерт на Кубка Мельбурна в Австралии после протестов зоозащитников. 29-летняя кантри-поп-исполнительница была заявлена в качестве хедлайнера на знаменитых скачках на ипподроме Флемингтон Парк 5 ноября, сообщает USA Today.

Организаторы мероприятия объявили, что знаменитость не сможет выступить на шоу. Официальной причиной отмены выступления были названы изменения в гастрольном графике Тейлор Свифт.

Несмотря на это, издание связывает решение певицы с недавними протестами защитников животных, которые обратились к исполнительнице с просьбой проигнорировать Кубок Мельбурна. Активисты даже разместили в сети соответствующую петицию, в которой говорится о правах скаковых лошадей.

Тейлор Свифт официально не подтверждала и не комментировала данную ситуацию. Однако зоозащитники поблагодарили ее в Twitter за отмену концерта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире.