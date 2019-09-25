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Тейлор Свифт отменила концерт после протестов зоозащитников

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Официальная причина отмены выступления американской кантри-поп-исполнительницы на Кубке Мельбурна — изменения в гастрольном графике.

Фото: www.globallookpress.com / AUG/face to face

Американская певица Тейлор Свифт отменила концерт на Кубка Мельбурна в Австралии после протестов зоозащитников. 29-летняя кантри-поп-исполнительница была заявлена в качестве хедлайнера на знаменитых скачках на ипподроме Флемингтон Парк 5 ноября, сообщает USA Today.

Организаторы мероприятия объявили, что знаменитость не сможет выступить на шоу. Официальной причиной отмены выступления были названы изменения в гастрольном графике Тейлор Свифт.

Несмотря на это, издание связывает решение певицы с недавними протестами защитников животных, которые обратились к исполнительнице с просьбой проигнорировать Кубок Мельбурна. Активисты даже разместили в сети соответствующую петицию, в которой говорится о правах скаковых лошадей.

Тейлор Свифт официально не подтверждала и не комментировала данную ситуацию. Однако зоозащитники поблагодарили ее в Twitter за отмену концерта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире.

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