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МЧС России ликвидирует 578 учреждений ведомства

, 23:54 Видео 20

Упразднение центров ведомства связано с решением МЧС перейти на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya, Mikhail Dyagtyarev, Lidia Mukhamadeeva

МЧС России намерено ликвидировать 578 своих учреждений, в том числе несколько пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам, а также центр материально-технического обеспечения. Всем сотрудникам соответствующих учреждений предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах или выплатят компенсации с соблюдением гарантий.

Как сообщают «Известия», упразднение ряда центров ведомства связано с решением МЧС перейти на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.

Реорганизация МЧС началась осенью 2018 года в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. В рамках первого этапа были упразднены четыре региональных центра МЧС, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. Пилотный проект по переходу территориальных органов ведомства на новую организационно-штатную структуру в нескольких регионов стал вторым этапом реорганизации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин освободил от должностей ряд генералов правоохранительных органов.

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МЧС России ликвидирует 578 учреждений ведомства

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