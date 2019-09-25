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«Президентский харасмент!»: Трамп высмеял начатую процедуру импичмента

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С заявлением о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа выступила палата представителей Конгресса США.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Shawn Thew, 5-tv.ru

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в среду, 25 сентября.

«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — заявила в специальном обращении Пелоси.

Спикер Конгресса обвинила действующего президента в предательстве своей должности, а также нацбезопасности страны и целостности выборов.

В истории США импичмент объявлялся главе государства трижды. Согласно процедуре, отраженной в конституции страны, сначала будет проведено расследование палатой представителей, результаты которого рассмотрит верхняя палата Конгресса — сенат. К слову, именно в сенате у республиканцев, которых представляет Трамп большинство.

Реакция эпатажного президента не заставила себя долго ждать. По традиции он высказался в Twitter, высмеяв происходящие события.

Twitter.com @realdonaldtrump

Трамп высказал сожаление, что в такой важный для ООН день, «демократы намеренно должны были испортить и унизить его с помощью более экстренной новости мусора охоты на ведьм».

«Так плохо для нашей страны!» — подчеркнул он.

В новую атаку на президента-республиканца демократы решили пойти на фоне слухов о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора. В свою очередь президент США заявил, что ему нечего скрывать и стенограмма его разговора с украинским коллегой будет обнародована для общественности.

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