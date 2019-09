«Президентский харасмент!»: Трамп высмеял начатую процедуру импичмента

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси заявила о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в среду, 25 сентября.

«Я объявляю сегодня, что палата представителей начинает официальное расследование (в рамках) импичмента», — заявила в специальном обращении Пелоси.

PELOSI: "I'm announcing the House of Representatives is moving forward with an official impeachment inquiry."



