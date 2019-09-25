Климова воссоединилась с бывшим мужем, чтобы отметить день рождения сына

Известная российская актриса Екатерина Климова во вторник, 24 сентября, вместе с другими членами семьи отмечала 11-летие сына Корнея. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов, где присутствовали многие родственники именинника. Среди них — отец мальчика Игорь Петренко.
Актер развелся с Климовой еще пять лет назад, однако, несмотря на семейный конфликт, знаменитостям удалось сохранить дружеские отношения. В мае этого года бывшие супруги вышли вместе в свет, а на этот раз воссоединились, чтобы отметить день рождения наследника.
Видео с торжества звезда опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, в числе звездных гостей мероприятия была крестная именинника — актриса Татьяна Лютаева.
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Поклонники присоединились к поздравлению теледивы и оставили множество теплых пожеланий Корнею. Особо любопытные, увидев на кадрах Игоря Петренко, задумались: может быть, бывшие супруги снова закрутили роман?
«Наши поздравления наследнику и счастья родителям и всей многочисленной семье!»
«Наши поздравления и самые лучшие пожелания!»
«Счастья мальчишке огромного!» — написали фолловеры.
«И Петренко здесь?!» — удивился один из подписчиков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней.