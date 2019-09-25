Климова воссоединилась с бывшим мужем, чтобы отметить день рождения сына

Известная российская актриса Екатерина Климова во вторник, 24 сентября, вместе с другими членами семьи отмечала 11-летие сына Корнея. Торжество прошло в одном из столичных ресторанов, где присутствовали многие родственники именинника. Среди них — отец мальчика Игорь Петренко.

Актер развелся с Климовой еще пять лет назад, однако, несмотря на семейный конфликт, знаменитостям удалось сохранить дружеские отношения. В мае этого года бывшие супруги вышли вместе в свет, а на этот раз воссоединились, чтобы отметить день рождения наследника.

Instagram @klimovagram

Видео с торжества звезда опубликовала на своей странице в Instagram. К слову, в числе звездных гостей мероприятия была крестная именинника — актриса Татьяна Лютаева.

« Корней, поздравляю себя с твоим 11-летием! Как же нам всем повезло с тобой! Днями рождения в нашей семье никого не удивишь, но твой праздник всегда собирает нас вместе и становится самым душевным! Пусть не все наши желания исполнятся. Твоя мечта обязательно сбудется!» — написала Климова в подписи к видеоролику.

Поклонники присоединились к поздравлению теледивы и оставили множество теплых пожеланий Корнею. Особо любопытные, увидев на кадрах Игоря Петренко, задумались: может быть, бывшие супруги снова закрутили роман?

«Наши поздравления наследнику и счастья родителям и всей многочисленной семье!»

«Наши поздравления и самые лучшие пожелания!»

«Счастья мальчишке огромного!» — написали фолловеры.

«И Петренко здесь?!» — удивился один из подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что младшая дочь Климовой растрогала фанатов патриотичной песней.