Заведомый проигрыш: у противников Трампа нет большинства в Конгрессе

В конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа. Об этом заявила спикер палаты Представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила американского лидера в нарушении конституции из-за его разговора с Владимиром Зеленским.

В этой беседе Трамп якобы оказывал давление на главу Украины из-за расследования против сына кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена.

«Действия президента Трампа подтверждают позорный факт предательства им своей присяги, нашей национальной безопасности и честности выборов. Президент должен быть привлечен к ответственности. Закон существует для всех», — заявила спикер палаты представителей Конгресса США.

Пелоси уже поручила провести официальное расследование обвинений в адрес Трампа. Вот только сам импичмент все же вряд ли возможен — считают эксперты. Чтобы он состоялся, виновность главы Белого дома должны признать две трети сенаторов. А большинство из них в данный момент — сторонники Дональда Трампа, республиканцы.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, не верит в возможность отставки и сам Трамп. Узнав о начале процедуры импичмента, он саркастически заметил, что республиканцы попытались испортить ему важный день на Генассамблее ООН.