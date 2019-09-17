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  4. Едва не задушившего семилетнюю девочку мужчину задержали в Хакасии

Едва не задушившего семилетнюю девочку мужчину задержали в Хакасии

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«Черногорский душитель» находился в розыске четыре месяца. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.

Фото: РИА Новости / Виталий Аньков

В Республике Хакасия задержан 38-летний мужчина по обвинению в покушении на убийство семилетней девочки. По версии правоохранительных органов, злоумышленник напал на ребенка днем 22 мая на игровой площадке в детском саду и попытался задушить. Однако по неизвестным обстоятельствам мужчина не довел умысел до конца и сбежал с места преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Хакасия.

По факту покушения на убийство юной жительницы Черногорска было возбуждено уголовное дело. Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 38-летний местный житель. Злоумышленник отказался сотрудничать со следствием, решается вопрос о заключении мужчины под стражу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории детского сада в Краснодаре произошло смертельное ЧП — на ясельную группу во время прогулки упало дерево.

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