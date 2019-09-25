Росстат: данные о сентябрьских увольнениях являются лишь прогнозом

В Росстате заявили — данные о том, что до конца сентября 51,6 тысячи россиян могут потерять работу — всего лишь прогноз, а не констатация факта. Информация о возможных увольнениях не является запланированным решением. К тому же, количество вероятно уволенных не высоко в процентном соотношении.

«Это прогнозные цифры, а не планируемые решения. В действительности, далеко не все предприятия прибегают к увольнениям», — пояснили в Росстате. В ведомстве подчеркнули, что приведенные цифры — 51,6 тысячи человек составляют менее 0,1% от работающих », — цитирует статистическое ведомство ТАСС.

В своем прогнозе Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о том, что: больше всего работников уволят с обрабатывающих производств — 12,6 тысячи человек. На втором месте госслужащие — 7,7 тысячи человек. На третьем: сотрудники сферы образования — 5,2 тысячи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько россиян останется без работы до конца сентября.