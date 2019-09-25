Стало известно о послании Путина к НАТО и Китаю

Президент России Владимир Путин направил руководству нескольких десятков стран, в том числе входящих в НАТО, а также Китая послание с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом рассказал «КоммерсантЪ» прибывший на сессию Генассамблеи ООН дипломат из страны—члена НАТО, пожелавший остаться неизвестным.

По словам собеседника издания, глава российского государства призвал поддержать усилия Москвы в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание ракет наземного базирования, включая те типы, которые были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник отметил, что предложение российского лидера серьезно не рассматривается. В Брюсселе уверены, что Москва уже развернула такие типы ракет на территории страны.

Он также добавил, что адресатами послания Путина стали все 29 стран, входящих в Североатлантический альянс. Кроме того, послание получил, в частности, Китай.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД.

23 января 2019 года Минобороны РФ раскрыло аккредитованным иностранным военным атташе характеристики ракеты 9М729, из-за которой ряд западных стран пытаются обвинить Москву в нарушении ДРСМД. Тем не менее, на публичное мероприятие демонстративно не явились представители США, Великобритании и ряда других западных стран.

Трамп объявил о выходе страны из договора, который таким образом прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

В МИД России назвали США «могильщиками ДРСМД».