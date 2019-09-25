Фото: Юрий Лоза в плавках поразил фанатов физической формой

Артист Юрий Лоза решил не отставать от отечественных звезд Instagram и поделился с подписчиками смелым, как выразился он сам, снимком с пляжа. Фото сделала жена певца во время купального сезона. Правда, в качестве площадки для его размещения автор песни «Плот» выбрал Facebook. На запечатленном кадре 65-летний Лоза лежит на песке в величественной позе. В этот момент на нем лишь плавки и нательный крестик.

«Я боялся перейти границы дозволенного цензурой, поэтому выбрал самое безобидное из серии. Понимаю, что кому-то и оно покажется чересчур откровенным, но скрывать его выше моих сил. Наслаждайтесь», — не без юмора написал в социальной сети Лоза.

Facebook @! Юрий Лоза

Поклонники с восторгом оценили физическое состояние певца. Несмотря на пенсионный возраст и небольшой живот, артист в целом подтянут и широкоплеч. Так что после «безобидного» снимка фанаты потребовали более откровенные фотографии.

«Вы в прекрасной форме! И кудри вразлет!»

«Лоза — Гений! Чем дольше за вами наблюдаю, тем больше восхищения крайней вашей непредсказуемостью и свободным посылом самовыражения. Просто великолепно!»

«Супер! Волочкова нервно курит в сторонке!» — похвалили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Лоза раскритиковал певицу Билли Айлиш.