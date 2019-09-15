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  4. «Слушать нечего!»: Билли Айлиш подверглась критике Юрия Лозы

«Слушать нечего!»: Билли Айлиш подверглась критике Юрия Лозы

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Исполнитель песни «Плот» считает, что популярность певицы является лишь «стадным эффектом».

Фото: www.globallookpress.com © Britta Pedersen

Советский и российский автор и исполнитель песен Юрий Лоза раскритиковал творчество популярной у молодежи американской певицы Билли Айлиш. Свое мнение насчет деятельности артистки лоза высказал в интервью KP.RU.

«Кто вообще такая Билли Айлиш? То Монеточка, то теперь она, ну дали ей какие-то песенки, вот она их прошептала. И дальше что?» — заявил Лоза, не смущенный тем фактом, что на концерт 17-летней американки в Москве пришли около 15 тысяч человек.

На возражение о том, что на концерты не каждого талантливого артиста собираются толпы народа, а билеты распродаются за 15 минут после старта продаж, Лоза ответил, что это «естественный процесс».

«Да мало ли на кого скупали билеты на пятнадцать минут! Я вам сотню примеров приведу. На футбольные матчи скупают, на бои без правил скупают за пятнадцать минут. Неужели каждый раз, когда скупают билеты, мы должны это обсуждать? Это естественный вообще процесс», — сказал артист.

В заключении Юрий Лоза сказал, что популярность таких артистов как Билли Айлиш или Монеточка объясняется «стадным эффектом».

«В компании молодежи если не будешь поддерживать некоторые популярные тренды — станешь белой вороной. Если вы как человек захотите быть оригинальным, самобытным — то вы не будете модным. А если хотите быть как все — наденьте то, что носят все. Все разорвали штаны на жопе, и вы разорвите, хотя вам это совершенно не нужно. Это мода так устроена специально развивать стадный инстинкт в молодежной среде: «Ах, все слушают Билли Айлиш! Ах! Как можно не слушать Билли Айлиш», — сказал Юрий Лоза.

Ранее 5-tv.ru Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей.

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